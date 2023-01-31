Реванш Федора Емельяненко против Райана Бейдера, бой Bellator 290: основная информация

Самый непредсказуемый поединок зимы.

Коротко о Федоре Емельяненко

46-летний российский боец родился в городе Рубежном. Карьеру бойца ММА начал в 2000 году, перед этим стал заслуженным мастером спорта по самбо и МСМК по дзюдо. Дебют в смешанных единоборствах состоялся в японском Rings, где он выиграл первые четыре боя, а затем проиграл Цуеси Косаке из-за остановки врача. После этого поражения Емельяненко начал новую победную серию, которая продлилась 28 поединков и вместила чемпионства по версиям Rings, Pride и WAMMA.

Затем Федор стал бойцом лиги Strikeforce, где потерпел три поражения подряд, после чего вернулся в Россию для выступлений в лиге М-1, где выиграл три боя и объявил о завершении карьеры. Спустя три года вернулся в ММА, провел один бой в Rizin, а затем подписал контракт с Bellator. После возобновления карьеры провел восемь поединков, шесть из них завершил победами.

Федор Емельяненко. Bellator MMA

Коротко о Райане Бейдере

39-летний чемпион Bellator родился на ранчо в Рино, штат Невада, США. Карьеру бойца смешанных единоборств начал в 2007 году после того, как три раза стал чемпионом конференции Pac-10. В ММА начал с 12 побед подряд, пять из них пришлись на UFC, куда Бейдер попал через шоу TUF. Первое поражение потерпел от бывшего чемпиона промоушена Джона Джонса, а всего в UFC провел 20 поединков и выиграл 15 из них. В 2016 году перешел в Bellator, где стал первым двойным чемпионом в истории промоушена — в полутяжелом и тяжелом весе. На момент реванша с Федором титул в полутяжах потерял: это случилось после поражения Бейдера ученику Емельяненко, Вадиму Немкову.

Последняя встреча Федора Емельяненко с Райаном Бейдером

Первый бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера состоялся 26 января 2019 года на турнире Bellator 214. Поединок проходил в рамках «Гран-при» в тяжелом весе, при этом победитель «Гран-при» еще и становился обладателем вакантного пояса тяжелого дивизиона. Бой продлился всего 35 секунд: российский боец упал в нокдаун в результате левого бокового, после чего Бейдер совершил несколько добиваний, и поединок был остановлен.

Дата и место проведения боя

Второй бой Федора и Бейдера состоится в ночь на 5 февраля по московскому времени. Поединок пройдет в рамках турнира Bellator 290 в Инглвуде, штат Калифорния, США.

Райан Бейдер. Фото Соцсети

Когда и где можно посмотреть трансляцию боя Федора Емельяненко с Райаном Бейдером

Из-за санкций турниры Bellator нельзя посмотреть в России. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на «Спорт-Экспрессе». Турнир Bellator 290 начнется 5 февраля в два часа ночи по московскому времени, бой Федора и Бейдера начнется не раньше 6.00 мск.

Общаются ли бойцы в повседневной жизни?

Бойцы не поддерживают общение. Емельяненко тренируется со своей командой в Старом Осколе, Бейдер живет в городе Квин-Крик, штат Аризона, и тренируется в основанном им же зале Power MMA & Fitness.

Гонорар Емельяненко и Бейдера за бой в Bellator 290

Точной информации о гонорарах Федора Емельяненко и Райана Бейдера за предстоящий реванш нет. По официальным данным, за бой первый бой против американца Федор заработал 300 тысяч долларов, а Бейдер — в два раза меньше. Также известно, что за поединок с Кори Андерсоном Бейдер получил те же 150 тысяч.

Прогноз «СЭ» на бой Емельяненко — Бейдер

Первый поединок завершился очень быстро, поэтому стоит ожидать, что в реванше и Федор, и Бейдер на старте боя будут действовать осторожно. Никто не станет открываться, чтобы снова не пропустить один удар, который решит исход противостояния. Поэтому можно предположить, что бой зайдет дальше первых двух раундов.

Федор Емельяненко. Фото Соцсети

Мнение экспертов

Белорусский экс-чемпион UFC Андрей Орловский, который проигрывал Федору нокаутом в 2009 году, считает, что Емельяненко не сможет сделать это с Бейдером.

«Пусть победит сильнейший, — сказал Орловский в разговоре с «СЭ». — Болеть за кого-то вряд ли буду, смотреть — не знаю. Если 4 февраля, то смотреть точно не буду — надо будет с семьей время проводить и с друзьями. Вряд ли Федор его нокаутирует. Думаю, будет победа Бейдера решением», — сказал Орловский.

А российский боец Александр Шлеменко верит, что Федор в состоянии победить Бейдера.

«Федор делает это в идеальный для себя момент, и все в его руках. На самом деле, я думаю, что Бейдер ему по силам. Во-первых, он уже с ним дрался — это немаловажно. Хоть бой и не был длинным, быстро закончился, и не в пользу Федора, но он знает, что от него ждать. Во-вторых, с Бейдером дрались два его ученика. Один удачно, второй не очень, но все равно провел этот бой. Команда Федора уже на этот бой готовилась три раза. 2:1 в пользу Бейдера, но есть еще и третий момент. Я считаю, что Бейдер удобнее для Федора, чем другие соперники, потому что он все-таки не тяж», — сказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале Александра Лютикова.

Основной и предварительный кард

Райан Бейдер (США) — Федор Емельяненко (Россия) — бой за пояс в тяжелом весе

Джонни Эблин (США) — Анатолий Токов (Россия) — бой за пояс в среднем весе

Сабах Хомаси (США) — Бреннан Уорд (США)

Нейман Грейси (Бразилия) — Майкл Ломбардо (США)

Лоренц Ларкин (США) — Мухаммед Берхамов (Россия)

Генри Корралес (США) — Ахмед Магомедов (Россия)

Стив Моури (США) — Али Исаев (Россия/Азербайджан)

Крис Гонсалес (США) — Макс Роскопф (США)

Грант Нил (США) — Карл Альбректссон (Швеция)

Алехандра Лара (Колумбия) — Диана Авсарагова (Россия)

Даррион Колдуэлл (США) — Никита Михайлов (Россия)

Джейлон Бейтс (США) — Джорнел Луго (США)

Исайя Хокит (США) — Петер Ишигуро (США)

Итан Хьюз (США) — Юсуф Каракайя (Турция)