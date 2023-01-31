Оказывается, у Хасбика уже 8 машин. Есть даже дорогущий Dodge TRX, на котором он жмет 150 по Махачкале

Водит, сидя на коленях у друга.

Несколько недель назад в гостях у Ислама Махачева в Дагестане побывали известные блогеры Nelk Boys из США.

Это очень известные создатели контента, которые сначала подняли один свой YouTube-канал Nelk до 7,5 млн подписчиков, а затем запустили еще два миллионника. Популярность им принесли пранки и влоги, на подобной развлекаловке ведущие канала Кайл Форджед и Джесси Себастьяни стали одними из самых узнаваемых людей среди молодежи Северной Америки.

Кайл Форджед с Хасбуллой. Соцсети Кайла Форджеда

В последнее время ребята увлеклись ММА и начали звать на интервью звезд этого спорта. На их втором канале Full Send Podcast побывали Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Чарльз Оливейра, Колби Ковингтон, Камару Усман и Шон О'Мэлли. Втянувшись, блогеры стали даже ездить на турниры и недавно доехали до Дагестана, где встретились с Исламом Махачевым и Хасбуллой Магомедовым.

По итогам поездки Nelk Boys записали большой подкаст, где поделились любопытными историями. Одна из них касается Хасбика, который удивил американцев размерами автопарка и стилем вождения. От лихой поездки на его огромном Dodge TRX они до сих пор не могут отойти.

Хасбулла Магомедов. Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова

Кайл Форджед: — Мы приехали в Махачкалу, это город, где живет Хабиб, Ислам, сам Хасбулла. Это большой город, там живет что-то вроде 3 миллионов людей. Город имеет потрепанный вид, но там есть очень приятные места, которые выглядят если не как Беверли Хиллс, то примерно похоже *****.

Они [люди Хабиба] водили нас абсолютно везде, потом подтянулся Хасбулла на Dodge TRX, и это единственная такая машина в России. Когда мы первый раз пересекались с Хасбуллой в Абу-Даби, он не был в хорошем настроении. А на этот раз его человек сказал, что он реально в настроении. Нас водили везде и не давали нам ни за что платить. Мы пытались платить за себя, но они не давали.

Хасбулла Магомедов. Соцсети Хасбуллы Магомедова



Нам сказали, что Хасбулла водит машину, и было интересно, как это происходит. Оказывается, он сидит на коленях у другого парня, управляет рулем, а этот парень жмет на педали. Хасбулла — отличный водитель, у него восемь машин. То, как они водят там, — это *****, безумие. Хасбулла давал 150 по городу. Там какой-то парень вылетел на середину дороги, и он его чуть не сбил, клянусь Богом (смеется). Он также мог переехать на другую полосу, хотя там ехали машины. Мне было немного страшно. И они так ездят там везде, они просто звери на дорогах. Он сигналит еще людям: «А ну прочь с дороги!» Хасбулла — это самый отпетый зверь, он всегда ********** (подстебывает. — Прим. «СЭ») кого-то... Было так весело тусить с ним.

Ведущий: — Ты бы хотел вернуться в эти места, но уже без Хасбуллы и [команды Хабиба]?

Кайл Форджед: — Черт, нет. Мы побывали там в Дагестане и на Эльбрусе... Как-то так называется, где у Ислама был кэмп. Когда мы ехали в горы, там был пропускной пункт и стояли военные [с автоматами]. Они попросили наши паспорта, увидели их и такие: «О, американцы!» И засмеялись. Парень с нами сказал, что мы едем к Исламу, и они пропустили нас. Если бы с нами не было местного, нас бы просто «приняли» там».

Ведущий: — То есть вас бы просто схватили?

Кайл Форджед: — Да, сто процентов. Мне так показалось. Чтобы там находиться, тебе нужно знать местных. Туда [в Дагестан] нельзя просто взять и поехать самому. Мне так кажется.