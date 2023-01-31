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Сегодня, 07:30

Оказывается, у Хасбика уже 8 машин. Есть даже дорогущий Dodge TRX, на котором он жмет 150 по Махачкале

Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Хасбулла Магомедов.
Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова
Водит, сидя на коленях у друга.

Несколько недель назад в гостях у Ислама Махачева в Дагестане побывали известные блогеры Nelk Boys из США.

Это очень известные создатели контента, которые сначала подняли один свой YouTube-канал Nelk до 7,5 млн подписчиков, а затем запустили еще два миллионника. Популярность им принесли пранки и влоги, на подобной развлекаловке ведущие канала Кайл Форджед и Джесси Себастьяни стали одними из самых узнаваемых людей среди молодежи Северной Америки.

Кайл Форджед с Хасбуллой. Фото Соцсети Кайла Форджеда
Кайл Форджед с Хасбуллой.
Соцсети Кайла Форджеда

В последнее время ребята увлеклись ММА и начали звать на интервью звезд этого спорта. На их втором канале Full Send Podcast побывали Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Чарльз Оливейра, Колби Ковингтон, Камару Усман и Шон О'Мэлли. Втянувшись, блогеры стали даже ездить на турниры и недавно доехали до Дагестана, где встретились с Исламом Махачевым и Хасбуллой Магомедовым.

По итогам поездки Nelk Boys записали большой подкаст, где поделились любопытными историями. Одна из них касается Хасбика, который удивил американцев размерами автопарка и стилем вождения. От лихой поездки на его огромном Dodge TRX они до сих пор не могут отойти.

Хасбулла Магомедов. Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова
Хасбулла Магомедов. Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова
Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова

Кайл Форджед: — Мы приехали в Махачкалу, это город, где живет Хабиб, Ислам, сам Хасбулла. Это большой город, там живет что-то вроде 3 миллионов людей. Город имеет потрепанный вид, но там есть очень приятные места, которые выглядят если не как Беверли Хиллс, то примерно похоже *****.

Они [люди Хабиба] водили нас абсолютно везде, потом подтянулся Хасбулла на Dodge TRX, и это единственная такая машина в России. Когда мы первый раз пересекались с Хасбуллой в Абу-Даби, он не был в хорошем настроении. А на этот раз его человек сказал, что он реально в настроении. Нас водили везде и не давали нам ни за что платить. Мы пытались платить за себя, но они не давали.

Хасбулла Магомедов. Фото Соцсети Хасбуллы Магомедова
Хасбулла Магомедов.
Соцсети Хасбуллы Магомедова


Нам сказали, что Хасбулла водит машину, и было интересно, как это происходит. Оказывается, он сидит на коленях у другого парня, управляет рулем, а этот парень жмет на педали. Хасбулла — отличный водитель, у него восемь машин. То, как они водят там, — это *****, безумие. Хасбулла давал 150 по городу. Там какой-то парень вылетел на середину дороги, и он его чуть не сбил, клянусь Богом (смеется). Он также мог переехать на другую полосу, хотя там ехали машины. Мне было немного страшно. И они так ездят там везде, они просто звери на дорогах. Он сигналит еще людям: «А ну прочь с дороги!» Хасбулла — это самый отпетый зверь, он всегда ********** (подстебывает. — Прим. «СЭ») кого-то... Было так весело тусить с ним.

Ведущий: — Ты бы хотел вернуться в эти места, но уже без Хасбуллы и [команды Хабиба]?

Кайл Форджед: — Черт, нет. Мы побывали там в Дагестане и на Эльбрусе... Как-то так называется, где у Ислама был кэмп. Когда мы ехали в горы, там был пропускной пункт и стояли военные [с автоматами]. Они попросили наши паспорта, увидели их и такие: «О, американцы!» И засмеялись. Парень с нами сказал, что мы едем к Исламу, и они пропустили нас. Если бы с нами не было местного, нас бы просто «приняли» там».

Ведущий: — То есть вас бы просто схватили?

Кайл Форджед: — Да, сто процентов. Мне так показалось. Чтобы там находиться, тебе нужно знать местных. Туда [в Дагестан] нельзя просто взять и поехать самому. Мне так кажется.

 
Хабиб Нурмагомедов и&nbsp;Хасбик. От поедания клубники до конфликта с Конором. Как Хасбик превратился в суперзвезду UFC

 

Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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