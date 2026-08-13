О'Мэлли считает, что Гэрри победит Махачева по решению судей

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли поделился прогнозом на титульный бой россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Мачадо Гэрри.

«Это будет один из самых сложных соперников в карьере Ислама. Гэрри хорош в работе на дистанции, и антропометрия на стороне Иэна. Он будет наносить джебы, отступать и избегать боя. Гэрри не будет работать на ближней дистанции и позволять Исламу делать свое дело.

Часть меня думает, что Ислам может просто схватить его и сломать пополам, как чертов кабачок. Но окончательный прогноз такой: Иэн победит по решению судей. Не думаю, что это будет самый захватывающий бой в истории. Но уверен, что Иэн Гэрри справится с задачей», — приводит слова О'Мэлли портал MMA Fighting.

Поединок станет главным событием турнира UFC 330 в Филадельфии, который состоится 16 августа.