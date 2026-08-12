Махачев о поражении Топурии в бою с Гейджи: «Был удивлен, я ставил на Илию»

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился мнением о поражении испанца грузинского происхождения Илии Топурии в поединке с американцем Джастином Гейджи.

15 июня 37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию в главном бою турнира UFC в Белом доме и впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

«Честно говоря, был удивлен. Я ставил на Илию. Вот что бывает, когда становишься чемпионом и теряешь фокус. Он просто недооценил Джастина, считал, что нокаутирует его. А Гейджи — он бойцовский пес, способен драться весь день. Илия потратил слишком много сил в попытках нокаутировать его, из-за чего устал и проиграл», — рассказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.