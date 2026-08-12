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12 августа, 18:23

Махачев о поражении Топурии в бою с Гейджи: «Был удивлен, я ставил на Илию»

Сергей Филин

Чемпион UFC Ислам Махачев поделился мнением о поражении испанца грузинского происхождения Илии Топурии в поединке с американцем Джастином Гейджи.

15 июня 37-летний Гейджи победил 29-летнего Топурию в главном бою турнира UFC в Белом доме и впервые в карьере завоевал чемпионский титул.

«Честно говоря, был удивлен. Я ставил на Илию. Вот что бывает, когда становишься чемпионом и теряешь фокус. Он просто недооценил Джастина, считал, что нокаутирует его. А Гейджи — он бойцовский пес, способен драться весь день. Илия потратил слишком много сил в попытках нокаутировать его, из-за чего устал и проиграл», — рассказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. 15 августа он проведет бой с 28-летним ирландцем Иэном Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии.

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Джастин Гейджи
Илия Топурия
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