На «Кинопоиске» вышла пятая серия сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев»

Чемпион UFC рассказал о подготовке к бою с Иэном Гэрри, вспомнил первый поединок с Волкановски, порассуждал о рекордах UFC, поделился давней мечтой и поймал акулу в Атлантическом океане.

Бой Махачева и Гэрри на UFC 330 состоится 16 августа в 2.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на »Кинопоиске» и в эфире Матч ТВ. Запись трансляции также будет доступна для подписчиков «Плюса» с опцией «Матч Максимум».

Цитаты Ислама Махачева из нового выпуска сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на «Кинопоиске»: