На «Кинопоиске» вышла пятая серия сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев»
Чемпион UFC рассказал о подготовке к бою с Иэном Гэрри, вспомнил первый поединок с Волкановски, порассуждал о рекордах UFC, поделился давней мечтой и поймал акулу в Атлантическом океане.
Бой Махачева и Гэрри на UFC 330 состоится 16 августа в 2.00 по московскому времени. Трансляция будет доступна на »Кинопоиске» и в эфире Матч ТВ. Запись трансляции также будет доступна для подписчиков «Плюса» с опцией «Матч Максимум».
Цитаты Ислама Махачева из нового выпуска сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев» на «Кинопоиске»:
- «Внимание — это хорошо, но чрезмерное внимание — тяжело. Но я уже столько титульных поединков провел, что привык. Это не то, что мне доставляет дискомфорт, это уже обычное дело для меня».
- «Когда ты перестаешь тренироваться и в моменте у тебя возникает желание вернуться, а ты весь этот период отдыхал, организм не выдерживает — начинаются травмы, всякие болезни, и я думаю, у него также. Все говорят про травму в октагоне, но мне все-таки кажется, что у него эта травма была еще в подготовке» (о Коноре Макгрегоре и его поединке с Холлоуэем) .
- «У Иэна Гэрри очень хороший футворк, он на отходах работает очень хорошо. Мы это обозначили в кемпе, что надо таких ударников приводить, которые могут имитировать его стиль боя. Мы приглашали таких же спарринг-партнеров. Посмотрим, как это сработает».
- «В моем первом бою с Волкановски я начал навязывать борьбу, пробовать болевые — не сработало. Ты используешь третий план — тоже не работает. И ты просто дерешься. Этот бой показал и мне самому, и всем остальным: что бы ни происходило, как бы тяжело ни складывался бой, как бы плохо я ни восстановился, я могу драться до конца».
- «Я вот уже месяц практически не кушал ничего сладкого. Арбуз хочется попробовать, как раз сезон сейчас».
- «Я за рекордами не слежу. Если есть в UFC какие-то непобитые рекорды, то можно замахнуться. Но я считаю, что 20 побед в UFC — это большая цифра, и думаю, мы сможем до этого дойти».
- «Хочу уже побыстрее. Хоть завтра готов выйти и подраться. Надоело готовиться, пахать. Я готов прям завтра».
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