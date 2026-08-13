Махачев заявил о готовности провести боксерский бой с Макгрегором

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что готов провести боксерский поединок с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Вопрос с Макгрегором не закрыт. У нас как раз сейчас есть новая история. Недавно я пошел на турнир Zuffa Boxing, там сидел Турки Аль аш-Шейх. Он позвонил Конору, спросил, будем ли мы боксировать. Я ответил: «Конечно, буду». Спроси, говорю, у Даны Уайта. Как раз Дана рядом сидел.

Поговорить толком не получилось, но почему бы нет? Я себя не считаю высококлассным боксером, но с любым бойцом в стойке постоять я бы точно смог», — сказал Махачев в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

34-летний Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. Макгрегор ранее владел чемпионскими поясами организации в полулегкой и легкой весовых категориях.

16 августа россиянин проведет первую защиту титула UFC в полусреднем весе. Соперником россиянина станет ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Поединок возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии.