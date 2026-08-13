Шара Буллет: «Махачев может победить Гэрри в первом или втором раунде»

Боец UFC Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) считает, что Ислам Махачев досрочно победит Иэна Гэрри в бою за пояс UFC в полусреднем весе.

Титульный бой возглавит турнир UFC 330 и пройдет в ночь на 16 августа в Филадельфии.

«Ислам может победить в первом или втором раунде, — сказал Магомедов ТАСС. — Гэрри не сможет удерживать его в борьбе. В стойке он тоже не способен что-то особенное показывать, только травмирует соперников ударами по коленям. Ислам повалит его, и Гэрри уже ничего не сможет показать».

Рекорд 34-летнего Махачева в ММА — 28-1. На счету 28-летнего Гэрри 17 побед и 1 поражение.