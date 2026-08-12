Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC
Арман Царукян — Маурисио Руффи, UFC 20 сентября 2026: когда будет бой, дата и время начала

12 августа, 18:30

Арман Царукян — Маурисио Руффи: когда будет бой UF

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Арман Царукян.
Фото Global Look Press

Армяно-российский боец Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи проведут бой в легком весе в соглавном событии турнира UFC 331. Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 19 на 20 сентября на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Дата и время боя Арман Царукян — Маурисио Руффи на UFC 331

Турнир пройдет в субботу, 19 сентября, по местному времени. Предварительный кард начнется 20 сентября в 02.00 по московскому времени, основной кард — в 04.00 мск. Бой Царукяна и Руффи ожидается около 06.00 мск. Точное время выхода спортсменов в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

Изначально соперником Царукяна должен был стать бразилец Чарльз Оливейра. Однако бывший чемпион UFC снялся с боя после гибели своего партнера по команде Chute Boxe Diego Lima Аллана Насименту. По словам Даниэля Кормье, именно смерть близкого друга и одноклубника стала причиной отказа Оливейры от участия в UFC 331. Насименту умер 3 августа 2026 года в возрасте 34 лет.

29-летний Царукян имеет в профессиональных ММА 23 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке Арман победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приемом «ручной треугольник» во втором раунде на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар) 22 ноября 2025 года.

30-летний Руффи одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. В последнем бою бразилец победил американца Майкла Чендлера техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США) 14 июня 2026 года.

Прямую трансляцию турнира UFC 331 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Предварительный кард начнется в 02.00 по московскому времени.

Результат боя Царукян — Руффи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC сайта «СЭ».

UFC: новости и обзоры боев, расписание турниров и результаты поединков, видео.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Арман Царукян
Маурисио Руффи
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Госдуме посоветовали дарить учителям небольшие букеты на 1 сентября
Средства ПВО за ночь уничтожили 598 украинских дронов над регионами России
Что произошло за ночь 15 августа. Главное
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Российские синхронисты выиграли пятое золото из пяти на юниорском чемпионате мира
«Мой удар точно не был лаки-панчем!» Каким было единственное поражение в карьере Махачева
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев о поражении Топурии в бою с Гейджи: «Был удивлен, я ставил на Илию»

Махачев — Гэрри: пресс-конференция перед боем UFC 330
Новости
RSS RSS
Все новости