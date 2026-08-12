Арман Царукян — Маурисио Руффи: когда будет бой UF

Армяно-российский боец Арман Царукян и бразилец Маурисио Руффи проведут бой в легком весе в соглавном событии турнира UFC 331. Вечер смешанных единоборств состоится в ночь с 19 на 20 сентября на арене Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

Дата и время боя Арман Царукян — Маурисио Руффи на UFC 331

Турнир пройдет в субботу, 19 сентября, по местному времени. Предварительный кард начнется 20 сентября в 02.00 по московскому времени, основной кард — в 04.00 мск. Бой Царукяна и Руффи ожидается около 06.00 мск. Точное время выхода спортсменов в октагон будет зависеть от продолжительности предыдущих поединков.

Изначально соперником Царукяна должен был стать бразилец Чарльз Оливейра. Однако бывший чемпион UFC снялся с боя после гибели своего партнера по команде Chute Boxe Diego Lima Аллана Насименту. По словам Даниэля Кормье, именно смерть близкого друга и одноклубника стала причиной отказа Оливейры от участия в UFC 331. Насименту умер 3 августа 2026 года в возрасте 34 лет.

29-летний Царукян имеет в профессиональных ММА 23 победы и 3 поражения. В предыдущем поединке Арман победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приемом «ручной треугольник» во втором раунде на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар) 22 ноября 2025 года.

30-летний Руффи одержал 14 побед и потерпел 2 поражения. В последнем бою бразилец победил американца Майкла Чендлера техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США) 14 июня 2026 года.

Прямую трансляцию турнира UFC 331 можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru. Предварительный кард начнется в 02.00 по московскому времени.

Результат боя Царукян — Руффи и других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC сайта «СЭ».

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