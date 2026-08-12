Арман Царукян: кто следующий соперник на UFC 331

Российский боец UFC Арман Царукян проведет следующий поединок на турнире UFC 331 в Лос-Анджелесе (США) в ночь на воскресенье, 20 сентября 2026 года. Соперником 29-летнего Царукяна станет 30-летний бразилец Маурисио Руффи. Их бой пройдет в легкой весовой категории и станет соглавным событием турнира на арене Crypto.com Arena.

Изначально Царукян должен был встретиться с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Оливейра снялся с боя после гибели члена команды Chute Boxe Диего Лимы Аллана Насименту, который также выступал в UFC. Сообщалось, что причиной отказа от поединка стала эта утрата, после чего новым соперником Царукяна назначили Руффи. UFC подтвердил, что Насименту скончался 3 августа в возрасте 34 лет и был близким другом и партнером Оливейры по команде.

Рекорд Царукяна в профессиональных единоборствах — 23 победы и три поражения. В предыдущем поединке Арман победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приемом «ручной треугольник» во втором раунде на турнире UFC Fight Night в Дохе (Катар) 22 ноября 2025 года.

У Руффи — 14 побед и два поражения в профессиональной карьере. В последнем поединке бразилец победил американца Майкла Чендлера техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC Freedom 250 в Вашингтоне (США) 14 июня 2026 года.

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