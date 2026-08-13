Махачев считает, что Моралес еще не заслужил титульный бой в UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что эквадорцу Майклу Моралесу необходимо заслужить право на титульный бой.

«Майкл хороший претендент — один из главных, это точно. Просто не понимаю, почему он не выступает. Моралес должен заслужить титульный бой, поскольку мы видим Пратеса, который все еще остается активным и дерется. Но я не знаю. После этого поединка мне все равно, кто будет следующим — Пратес или Моралес», — приводит слова спортсмена MMA Mania.

Моралес занимает третье место в рейтинге UFC в полусреднем весе. На счету 26-летнего эквадорца 19 побед в 19 боях. В 2026 году Моралес еще не проводил поединков.

16 августа Махачев проведет первую защиту титула UFC в полусреднем весе. Соперником 34-летнего россиянина станет ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Поединок возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии.