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13 августа, 19:33

Камил Гаджиев планирует организовать бой между Заболотным и GOODY

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной организации боя между бывшим футболистом сборной России Антоном Заболотным и рэпером GOODY.

Бывший нападающий «Спартака» обратился к рэперу, написав комментарий в соцсети: «Выскочим? Теперь можно».

«Я их бой вижу. Не разговаривал еще с Заболотным, но у нас для этого есть технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава. Он — мастер переговоров и может обо всем договориться. Как дорого этот бой может стоить? Нужно все обмозговать. Пока не оценил масштаб интереса к этому бою со стороны аудитории. Финансовая часть зависит от этого. Как оценим заинтересованность, сразу начнем шевелиться», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее рэпер GOODY уже побеждал бывшего футболиста сборной России Федора Кудряшова.

6 августа Заболотный рассказал, что РУСАДА отстранило его на полгода за употребление допинга. 7 августа «СКА-Ростов» объявил о подписании контракта с 35-летним футболистом.

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Антон Заболотный
Камил Гаджиев
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