Махачев заявил, что хочет довести победную серию в UFC до 20 боев

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что рассчитывает довести свою победную серию в промоушене до 20 боев.

«Я за рекордами не слежу. Если есть в UFC какие-то непобитые рекорды, можно замахнуться. Но считаю, что 20 побед в UFC — это большая цифра. Думаю, мы сможем до этого дойти», — сказал спортсмен в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и одно поражение в профессиональной карьере. Его победная серия в UFC составляет 16 боев.

16 августа Махачев проведет первую защиту титула UFC в полусреднем весе. Его соперником станет ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Бой возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии.