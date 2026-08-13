Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

13 августа, 17:10

«Кинопоиск» покажет 10-й сезон «Претендентской серии Даны Уайта» с участием российских бойцов

На «Кинопоиске» стартует показ десятого сезона реалити-шоу «Претендентская серия Даны Уайта» (Dana White Contender Series). Шоу доступно эксклюзивно для подписчиков «Плюса» с комментарием Давида Багдасаряна и Олега Володина, а также с оригинальной аудиодорожкой. Сезон состоит из десяти мини-турниров, а финальный эпизод будет доступен в онлайн-кинотеатре 15 октября.

«Претендентская серия Даны Уайта».

В десятом сезоне шоу примут участие трое бойцов, знакомых болельщикам из России, — непобежденные Заурбек Сабанов (5-0, тяжелый вес), Иван Гниздицкий (7-0, полутяжелый вес) и временный чемпион промоушена Ares FC, представляющий Бельгию уроженец Чечни Алви Дасуев (9-0, полусредний вес).

Участие в турнирах «Претендентской серии» для бойцов — возможность заявить о себе и шанс получить контракт с главным ММА-промоушеном в мире. Турниры проходят каждую неделю на арене UFC Apex. Победа не гарантирует получение контракта с лигой — руководитель промоушена Дана Уайт отдает предпочтение бойцам, ведущим бой в ярком стиле.

Ислам Махачев.Махачев принял непростой вызов. Чего ждать от боя с Гэрри на UFC 330?

В главном бою первого турнира нового сезона непобежденный тяжеловес Энтони Уинт нокаутировал Мэттью Адамса (6-3) и улучшил свой рекорд до семи побед. Уинт начал карьеру в смешанных единоборствах после завершения выступлений в американском футболе на позиции лайнбекера. Другой боец с идеальным рекордом Эйб Алсагир (9-0) раздельным решением судей победил Фабрицио Эскарреги (9-2).

В предстоящих эпизодах нового сезона «Претендентской серии Даны Уайта» выступят и другие заметные бойцы: двукратный чемпион лиги Oktagon Каик Брито (19-6), Белла Мир — дочь бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнка Мира, а также многократный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Махамед Али (5-1, полутяжелый вес).

Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев (четвертый и&nbsp;пятый слева в&nbsp;верхнем ряду) и&nbsp;команда школы Абдулманапа Нурмагомедова.От пояса М-1 до двойной чемпионства в UFC. Как ученики Абдулманапа Нурмагомедова захватили мировые лиги

Для UFC шоу стало способом отбора талантливых атлетов. Некоторые из участников впоследствии стали чемпионами организации — Шон О'Мэлли, Джамал Хилл и Карлос Ульберг, который в апреле 2026 года нокаутировал Иржи Прохазку в бою за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. За девятилетнюю историю шоу было проведено 89 турниров, более трехсот бойцов получили контракты с UFC, включая россиян Вячеслава Борщева, Азамата Мурзаканова, Альберта Дураева, Викторию Дудакову, Байсангура Сусуркаева и Марка Вологдина.

На «Кинопоиске» также доступны седьмой, восьмой и девятый сезоны шоу.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В Госдуме посоветовали дарить учителям небольшие букеты на 1 сентября
Сборная России выиграла смешанную эстафету вольным стилем на ЧЕ
Что произошло за ночь 15 августа. Главное
Параллельный футбол Заболотного. Юридическая колонка Зайцева
Средства ПВО за ночь уничтожили 598 украинских дронов над регионами России
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Галина Леонтьева
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

На «Кинопоиске» вышла пятая серия сериала «Родина чемпионов: Ислам Махачев»

Махачев назвал сильную сторону Гэрри: «У него очень хороший футворк»
Новости
RSS RSS
Все новости