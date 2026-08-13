«Кинопоиск» покажет 10-й сезон «Претендентской серии Даны Уайта» с участием российских бойцов

На «Кинопоиске» стартует показ десятого сезона реалити-шоу «Претендентская серия Даны Уайта» (Dana White Contender Series). Шоу доступно эксклюзивно для подписчиков «Плюса» с комментарием Давида Багдасаряна и Олега Володина, а также с оригинальной аудиодорожкой. Сезон состоит из десяти мини-турниров, а финальный эпизод будет доступен в онлайн-кинотеатре 15 октября.

«Претендентская серия Даны Уайта».

В десятом сезоне шоу примут участие трое бойцов, знакомых болельщикам из России, — непобежденные Заурбек Сабанов (5-0, тяжелый вес), Иван Гниздицкий (7-0, полутяжелый вес) и временный чемпион промоушена Ares FC, представляющий Бельгию уроженец Чечни Алви Дасуев (9-0, полусредний вес).

Участие в турнирах «Претендентской серии» для бойцов — возможность заявить о себе и шанс получить контракт с главным ММА-промоушеном в мире. Турниры проходят каждую неделю на арене UFC Apex. Победа не гарантирует получение контракта с лигой — руководитель промоушена Дана Уайт отдает предпочтение бойцам, ведущим бой в ярком стиле.

В главном бою первого турнира нового сезона непобежденный тяжеловес Энтони Уинт нокаутировал Мэттью Адамса (6-3) и улучшил свой рекорд до семи побед. Уинт начал карьеру в смешанных единоборствах после завершения выступлений в американском футболе на позиции лайнбекера. Другой боец с идеальным рекордом Эйб Алсагир (9-0) раздельным решением судей победил Фабрицио Эскарреги (9-2).

В предстоящих эпизодах нового сезона «Претендентской серии Даны Уайта» выступят и другие заметные бойцы: двукратный чемпион лиги Oktagon Каик Брито (19-6), Белла Мир — дочь бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнка Мира, а также многократный чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Махамед Али (5-1, полутяжелый вес).

Для UFC шоу стало способом отбора талантливых атлетов. Некоторые из участников впоследствии стали чемпионами организации — Шон О'Мэлли, Джамал Хилл и Карлос Ульберг, который в апреле 2026 года нокаутировал Иржи Прохазку в бою за вакантный титул чемпиона в полутяжелом весе. За девятилетнюю историю шоу было проведено 89 турниров, более трехсот бойцов получили контракты с UFC, включая россиян Вячеслава Борщева, Азамата Мурзаканова, Альберта Дураева, Викторию Дудакову, Байсангура Сусуркаева и Марка Вологдина.

На «Кинопоиске» также доступны седьмой, восьмой и девятый сезоны шоу.