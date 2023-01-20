Участие в перестрелке, бой в клетке для быков и ранчо с козочками. Соперник Федора многое пережил

В UFC был одним из сотен, в Bellator стал первым в истории.

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, Калифорния, состоится турнир Bellator 290, в главном поединке которого пройдет реванш между Федором Емельяненко и Райаном Бейдером. В первом поединке четыре года назад американец нокаутировал Последнего Императора за 35 секунд первого раунда.

Бейдер вырос на ранчо неподалеку от города Рино, что в семи часах езды от Лас-Вегаса. В детстве Райан проводил много времени на свежем воздухе — он увлекался охотой и рыбалкой. В перерывах Бейдер ходил на американский футбол и вольную борьбу. Он был хорош в обоих видах спорта, но остановился на борьбе, несмотря на титул лучшего футбольного защитника Невады 2001-го.

Райан пошел на борьбу в семь лет, а по окончании средней школы стал четвертым борцом в стране, что принесло ему спортивную стипендию в Университете штата Аризона. За четыре года студенчества Бейдер трижды становился чемпионом конференции Pac-10.

Райан Бейдер в студенчестве. Фото Соцсети

В студенческие годы с Бейдером случилась довольно безумная история. Боец ездил на стареньком «Ниссане» и однажды после тренировки подвозил до дома четырех других бойцов, среди которых был новичок — его еще даже не приняли в команду. Пока машина Бейдера стояла перед одним из светофоров, на той же самой улице началась стрельба.

«Полицейские ранили подозреваемого в голову, — рассказывал Бейдер в соцсетях. — Умирая, он разогнал свою машину примерно до 105 км/ч, а затем врезался в нас. Повсюду царил хаос, из-под все еще вращающихся шин шел дым. В машине подозреваемого сидел пассажир, он выскочил и был обстрелян вместе с моей машиной. Я видел дырку от пули и брызги крови. В итоге он сбежал оттуда в дыму. Мы все выпрыгнули из окон, и нас тут же повалили силовики, так как они не знали, кто есть кто, и искали другого парня. Новости появились очень быстро, и мы были в центре внимания. Тренер университета позвонил и сказал: «Что, черт возьми, происходит?!». Мы не знали, как новичок воспримет это, но он был воодушевлен и подписал контракт на следующий день».

Машина Райана Бейдера. Фото Соцсети Фото Соцсети

Продолжение борцовской карьеры не входило в планы Бейдера по окончании учебы. «Я занимался борьбой почти всю свою жизнь и немного выгорел», — признавался боец. Райан учился на направлении, связанном с социальными исследованиями и бизнесом. Работать он начал по смежной специальности — в сфере продаж и маркетинга. Правда, уже через пару месяцев Бейдер понял, что ему совсем не в кайф этим заниматься. Тогда друзья предложили подраться в ММА, и Райан начал участвовать в местных шоу.

«Я сразу соскучился по соревнованиям, по взлетам и падениям в спорте. Я понял, что не буду счастлив, если прекращу саморазвиваться ментально и физически. Я люблю соревноваться, поэтому подумал: если я это сделаю [дебютирую в ММА], то выложусь по полной. Я не хочу оглядываться назад и сожалеть о том, чего не сделал, что не выложился на все 100 процентов», — вспоминал Бейдер.

Райан успешно перешел в смешанные единоборства — с момента дебюта в профессионалах и до участия в восьмом сезоне реалити-шоу The Ultimate Fighter прошло семь поединков. Бейдер победил всех соперников, шесть раз — досрочно. Что забавно, единственный бой, который дошел до решения, судил легендарный рефери Марио Ямасаки, известный поздними остановками.

Одна из самых странных историй в карьере Бейдера случилась уже в пятом его бою по профи. В октябре 2007 года Райан в компании Си Би Доллауэя и Кейна Веласкеса поехал на региональный турнир SE: Vale Tudo в Мексике. Как рассказывал Доллауэй в интервью MMA Junkie, владелец обещал бойцам, что они едут на турнир мечты с набитыми до отказа трибунами. Спонсором должна была стать успешная пивная компания Tecate, а с бойцами обещали обращаться как с королями.

Фото Соцсети

Перед турниром бойцы встретились с организаторами на мексиканской границе, но, когда Бейдер, Доллауэй и Веласкес прибыли на место, они сразу заподозрили, что оказались втянуты в сомнительную историю. «Помню, мы стоим, и перед нами расхаживает владелец. Он ходит, смотрит на нас и орет: «Вы должны драться до конца! До нокаута! Если вы не будете драться до конца, я порежу ваши гонорары!» — вспоминал Доллауэй.

После этого бойцам со всеми вещами за спиной пришлось подниматься в гору через границу, а затем спускаться к определенному месту, где их ждал автобус, который, по рассказу Доллауэя, выглядел как развалюха. Не лучше выглядела и арена, которая была похожа на тюрьму, но на самом деле раньше функционировала как площадка для боев быков.

«Ринг с тремя канатами, покрытие из фанеры, которое они выкрасили красной шаровой краской. Из фанеры торчали какие-то щепки и осколки непонятно чего. Я помню, как Бейдер сказал: «Хорошо, что мы борцы. Если тебя заслэмят об эту фанеру, ничего хорошего не будет». Ринг выглядел как самоделка, которую какой-то дядя в 1985 году построил для своих детей, мечтающих о WWE. Три каната для ринга — это, конечно, смех, особенно с учетом боя по правилам ММА», — говорил Доллауэй, который, как и Бейдер, на этом турнире все же подрался. А вот Кейну соперника не нашли — все потенциальные оппоненты испугались его мощи и отказались от боя.

Когда Райан только начал карьеру в ММА, он тренировался в зале Arizona Combat Sports, но после нескольких успешных поединков в UFC открыл свой зал Power MMA & Fitness в компании Си Би Доллауэя и еще нескольких бойцов. Там Райан занимается до сих пор. Условия в зале, конечно, лучше, чем в подвальных качалках, но и до люксовых московских тренажерок этому месту далеко. Но Райана такие детали вряд ли волнуют.

Райан Бейдер. Фото Соцсети

В реалити-шоу TUF у Бейдера все шло идеально. Мало того, что условия были куда лучше, так он еще и стал первым выбором Антонио Родриго Ногейры. В шоу Райан одержал четыре победы, в финале прибив Винни Магальяеша. Конечно, Бейдер подписал контракт с UFC, а после винстрика из трех боев встретился с братом-близнецом Минотавра — Антонио Рожерио Ногейрой и победил того единогласным решением.

Всего через месяц после боя с Лил Ногом 27-летний Бейдер женился. Сегодня Райан и его супруга Дейзи — родители троих детей: 10-летнего Кэнона, 8-летней Хартли и 7-летнего Рокета. «Семья для меня важнее всего. Детям все равно, выиграет Бейдер или проиграет. Они просто хотят быть с ним. Когда я сражаюсь или тренируюсь — это моя работа. Я здесь, чтобы стать лучше. Но когда я дома, я папа и муж. Я отключил все остальное. Когда я выхожу из спортзала, я оставляю все это там. Когда я дома, я вовлечен», — рассказывал Бейдер, уточняя, что вовлеченность подразумевает и езду на велосипеде, и игру в мяч на заднем дворе, и даже щекоточные войны.

Семья Райана Бейдера. Фото Соцсети Фото Соцсети

Благодаря победе над Ногейрой-младшим беспроигрышная серия Бейдера в UFC достигла пяти боев. Он вышел на поединок против молодого Джона Джонса, который к тому моменту уже успел потерпеть первое поражение в бою с Мэттом Хэмиллом за запрещенные рубящие удары локтями. Джонс был большим фаворитом против Бейдера и нанес Райану первое поражение в карьере, поймав того на гильотину в конце второго раунда. Эта победа вывела Джонса на титульник против Маурисио Руа, а Бейдер впоследствии так и не получил шанс побиться за пояс UFC.

Бейдер провел 20 поединков в UFC и лишь однажды проиграл два боя кряду — как раз после поражения Джонсу уступил Тито Ортису. В UFC Райан закончил со статистикой 15-5 и семью победами в последних восьми поединках. Его прощальным боем в промоушене стал реванш против Ногейры, и американец на этот раз финишировал брата своего учителя по реалити-шоу.

Бейдер принял решение покинуть промоушен Даны Уайта еще перед поединком против Лил Нога. Боец хотел стать свободным агентом, чтобы получить возможность выбрать лучшее из нескольких предложений. Бейдера, как и многих других бойцов, не устраивало соглашение UFC с Reebok, заключенное в 2015 году. В результате сделки на экипировке запретили размещать логотипы сторонних спонсоров.

«В UFC до спонсорства с Reebok я зарабатывал минимум 35 тысяч долларов. А я получал до 80 тысяч за бой — это огромная сумма до того, как она урежется (на расходы за тренировочный лагерь и прочее. — Прим. СЭ). Я имею в виду, да, в Reebok нам платят, и я был одним из самых высокооплачиваемых парней. Мы все знаем, как это работает с Reebok, но иметь возможность снова представлять своих спонсоров — это важнейшая вещь», — рассказывал Бейдер на подкасте Submission Radio после подписания в Bellator, где лепить лого спонсоров на экипировку разрешено.

Райан Бейдер. Фото Соцсети

Бейдер заявлял, что его соглашение с лигой Скотта Кокера — одно из лучших, не считая контрактов чемпионов UFC, где бойцы получают процент от проданных платных трансляций. Райан заключил контракт на шесть боев, а в соглашении был «пункт о бездействии», согласно которому Bellator должен делать бойцу три предложения о поединке за год. Если этого не происходит, Райан получает полноценный гонорар в качестве компенсации. Единственное исключение: этот пункт не работает в случае затяжных травм.

Если в UFC Райан зарабатывал до 80 тысяч, то в Bellator его доход солидно приумножился. Например, за первый бой с Федором он получил 150 тысяч, согласно данным Атлетической комиссии штата Калифорния. А по информации Департамента азартных игр Аризоны, такую же сумму Райану выплатили за поединок с Кори Андерсоном.

Кроме того, Райан получил возможность подраться за пояс в первом же поединке. В тяжелом бою он победил Фила Дэвиса раздельным решением и стал новым чемпионом в полутяжелом дивизионе. А через полтора года Бэйдер взял второй пояс благодаря победе в Гран-при тяжеловесов. В четвертьфинале он за 15 секунд прикончил Мо Лаваля, а в главном поединке за 35 секунд справился с Федором Емельяненко и стал первым двойным чемпионом в истории Bellator. После этого поединка Бейдер подписал с Bellator новый контракт еще на шесть поединков, и это соглашение истекает сразу после реванша с Последним Императором.

Но от первого до второго боя с Федором прошло больше четырех лет. За это время Бейдер успел почувствовать месть от Вадима Немкова и лишиться пояса в полутяжелом дивизионе. Попытку вернуть звание двойного чемпиона Райан быстро провалил, когда уступил Кори Андерсону за 51 секунду и вылетел из Гран-при, зато победил другого ученика Федора — Валентина Молдавского. Кроме того, Райан провел странную дилогию с Чейком Конго — первый бой остался без результата из-за тычка в глаз, а второй Бейдер не слишком уверенно выиграл.

Поединок с Емельяненко Бейдеру вряд ли слишком выгоден со спортивной точки зрения. Вероятно, Скотт Кокер нашел финансовые аргументы. Они уже 39-летнему Райану сейчас намного важнее — помимо детей, ему нужно кормить двух карликовых коз, мини-лошадь (не путать с пони) и несколько цыплят, что бегают по его ранчо в 60-тысячном городке Куин Крик.