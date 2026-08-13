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13 августа, 21:53

Махачев о поединке против Гэрри: «Это не противостояние России и Ирландии»

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил, что не считает предстоящий бой с Иэном Мачадо Гэрри противостоянием России и Ирландии.

«Это не противостояние России и Ирландии. Он не ирландец. Гэрри выступает от имени Бразилии. Он тренируется в Бразилии. Его семья — бразильцы. Не знаю, когда он в последний раз был в Ирландии. После женитьбы его ирландские корни исчезли», — приводит слова спортсмена Kimura.

Поединок Махачева и Гэрри станет главным событием турнира UFC 330 в Филадельфии, который состоится 16 августа.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

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Ислам Махачев
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