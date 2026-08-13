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Кто фаворит боя Махачев — Гэрри: букмекеры обновили коэффициенты

13 августа, 09:30

Махачев — Гэрри: кто фаворит боя на UFC 330

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный бой в полусреднем весе на турнире UFC 330. Поединок состоится в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США) и станет главным событием турнира. Для Махачева это будет первая защита чемпионского пояса UFC в полусреднем весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Мнения о бое

Махачев перед поединком заявил, что не сомневается в возможности навязать сопернику свой бой.

«Все говорят перед боем: «Я нокаутирую его, я финиширую Ислама, я остановлю его борьбу». Но это не работает. Я сделаю все, что захочу», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

Гэрри, в свою очередь, уверен, что получит преимущество над россиянином в стойке.

«Нет ни единого варианта, что я выйду из октагона без пояса на талии. Нужно снести Махачеву голову, увидеть его без сознания. Ислам никогда не дрался с таким высоким соперником, который двигается, как я. У него нет ни шанса против меня в стойке. Махачев — один из величайших бойцов поколения. Именно такого парня я хочу побить, чтобы стать чемпионом. Это моя судьба», — заявил Гэрри UFC Eurasia.

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают Махачева явным фаворитом титульного боя. Коэффициент на победу россиянина составляет 1.23, на победу Гэрри — 4.22.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за новостями и результатом боя Махачев — Гэрри можно в ленте раздела UFC и матч-центре ММА «СЭ».

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Ислам Махачев
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