Махачев — Гэрри: кто фаворит боя на UFC 330

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный бой в полусреднем весе на турнире UFC 330. Поединок состоится в ночь на 16 августа на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США) и станет главным событием турнира. Для Махачева это будет первая защита чемпионского пояса UFC в полусреднем весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Мнения о бое

Махачев перед поединком заявил, что не сомневается в возможности навязать сопернику свой бой.

«Все говорят перед боем: «Я нокаутирую его, я финиширую Ислама, я остановлю его борьбу». Но это не работает. Я сделаю все, что захочу», — приводит слова Махачева пресс-служба UFC.

Гэрри, в свою очередь, уверен, что получит преимущество над россиянином в стойке.

«Нет ни единого варианта, что я выйду из октагона без пояса на талии. Нужно снести Махачеву голову, увидеть его без сознания. Ислам никогда не дрался с таким высоким соперником, который двигается, как я. У него нет ни шанса против меня в стойке. Махачев — один из величайших бойцов поколения. Именно такого парня я хочу побить, чтобы стать чемпионом. Это моя судьба», — заявил Гэрри UFC Eurasia.

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры считают Махачева явным фаворитом титульного боя. Коэффициент на победу россиянина составляет 1.23, на победу Гэрри — 4.22.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Следить за новостями и результатом боя Махачев — Гэрри можно в ленте раздела UFC и матч-центре ММА «СЭ».