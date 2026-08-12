Махачев — Гэрри: пресс-конференция перед боем UFC 330

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный бой на турнире UFC 330. Поединок возглавит вечер смешанных единоборств, который состоится в ночь на воскресенье, 16 августа, на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). На кону будет стоять принадлежащий Махачеву титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Пресс-конференция перед UFC 330 пройдет в ночь на пятницу, 14 августа, в 01.00. Официальную прямую трансляцию покажет канал UFC в YouTube.

Махачев, Гэрри и другие участники турнира ответят на вопросы журналистов. После пресс-конференции состоятся традиционные битвы взглядов бойцов.

Главный бой UFC 330 пройдет в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени. Для Махачева предстоящий поединок станет первой защитой чемпионского пояса UFC в полусреднем весе.

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