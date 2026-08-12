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Махачев — Гэрри: пресс-конференция перед боем UFC 330 начнется в 1.00 мск

12 августа, 20:00

Махачев — Гэрри: пресс-конференция перед боем UFC 330

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Ислам Махачев.
Фото Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев и ирландец Иэн Мачадо Гэрри проведут титульный бой на турнире UFC 330. Поединок возглавит вечер смешанных единоборств, который состоится в ночь на воскресенье, 16 августа, на «Иксфинити Мобайл Арене» в Филадельфии (США). На кону будет стоять принадлежащий Махачеву титул чемпиона UFC в полусреднем весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Пресс-конференция перед UFC 330 пройдет в ночь на пятницу, 14 августа, в 01.00. Официальную прямую трансляцию покажет канал UFC в YouTube.

Махачев, Гэрри и другие участники турнира ответят на вопросы журналистов. После пресс-конференции состоятся традиционные битвы взглядов бойцов.

Ислам Махачев&nbsp;&mdash; Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Мачадо Гэрри: онлайн-трансляция турнира UFC 330

Главный бой UFC 330 пройдет в ночь с 15 на 16 августа по московскому времени. Для Махачева предстоящий поединок станет первой защитой чемпионского пояса UFC в полусреднем весе.

UFC: полный кард, расписание боев, результаты турнира и последние новости смешанных единоборств.

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Ислам Махачев
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