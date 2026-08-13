Махачев назвал сильную сторону Гэрри: «У него очень хороший футворк»

Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев назвал сильную сторону ирландца Иэна Мачадо Гэрри перед их титульным боем.

«У Иэна Гэрри очень хороший футворк, он на отходах работает очень хорошо. Мы это обозначили в кемпе, что надо таких ударников приводить, которые могут имитировать его стиль боя. Мы приглашали таких же спарринг-партнеров. Посмотрим, как это сработает», — сказал спортсмен в программе «Родина чемпионов: Ислам Махачев».

Поединок Махачева и Гэрри станет главным событием турнира UFC 330 в Филадельфии, который состоится 16 августа. Для 34-летнего россиянина эта защита титула в полусреднем весе станет первой.