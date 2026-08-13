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13 августа, 12:50

Гаджиев не верит в проведение турнира UFC в Дагестане: «Для их организации эти условия — колхоз»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении турнира UFC в Дагестане.

«Структурно Дагестан готов принять ивент UFC при условии, что организация готова будет к мероприятию под открытым небом. А это всегда риски. Есть крытая арена имени Али Алиева, вместимость которой недостаточно большая. Остается только стадион «Анжи Арена». Он большой, и все есть для проведения, но для UFC эти условия — колхоз. Не говорю, что они никогда такого не делали, ведь турнир в Белом доме состоялся по сути под открытым небом, но это совсем другое — совершенно эксклюзивная история. А так... Гостиницы есть, достопримечательности есть, бойцы в двойном количестве есть. Но я в такую историю не верю.

UFC пока в Москву-то не вернулся, чего уж тут говорить о регионах России. Насколько я знаю, UFC сейчас работает по принципу определенного взноса со стороны принимающих турнир стран. Так было с ивентом в Азербайджане. Россия сейчас точно не в той ситуации, чтобы платить американскому промоушену для проведения их турнира у себя. Так что считаю, что ивента в Дагестане не будет», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выразил надежду на проведение турнира в Дагестане.

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Камил Гаджиев
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