Макгрегор обратился к Гэрри перед боем с Махачевым: «Прицелься своей большой колотушкой»

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор обратился к своему соотечественнику Иэну Гэрри перед его боем с россиянином Исламом Махачевым.

Титульный поединок между Махачевым и Гэрри пройдет в ночь с 15 на 16 августа и возглавит турнир UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

«Давай, Гэрри. Прицелься своей большой колотушкой», — написал Макгрегор в соцсетях.

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету 34-летнего россиянина 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.