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12 августа, 17:41

Ислам Махачев заявил о готовности провести еще один бой до конца 2026 года

Сергей Филин

Чемпион UFC Ислам Махачев готов провести еще один бой до конца 2026 года после титульного поединка с ирландцем Иэном Гэрри.

«Для меня это не проблема. Если не будет травм и не придется гонять много веса, то почему бы и нет? Я уже не молод. Для меня будет лучше драться каждые три-четыре месяца», — сказал Махачев в интервью YouTube-каналу Mighty.

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

В ночь с 15 на 16 августа 34-летний россиянин проведет титульный бой с Гэрри на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Махачев идет на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету чемпиона 28 побед и одно поражение в ММА. В активе 28-летнего Гэрри 17 побед при одном поражении.

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Ислам Махачев
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