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13 августа, 20:43

Олейник: «Махачева сложно победить. Либо лакипанч, либо боец соответствующего уровня, что маловероятно»

Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Не очень хорошо знаю Гэрри, но знаю Ислама. Всегда, когда я его видел, он был максимально собран. У него очень хорошая техника, как ударная, так и борцовская. Очень мало бойцов, которые находятся на его уровне. Его очень сложно победить. Либо лакипанч, либо боец соответствующего уровня, что маловероятно», — сказал Олейник «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Мачадо Гэрри.Ислам Махачев — Иэн Гэрри: бой за титул на UFC 330 — статистика бойцов, прогнозы, трансляция

Давид Петросян

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Алексей Олейник
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