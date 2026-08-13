Олейник: «Махачева сложно победить. Либо лакипанч, либо боец соответствующего уровня, что маловероятно»

Бывший боец UFC Алексей Олейник поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего поединка россиянина Ислама Махачева и ирландца Иэна Гэрри на турнире UFC 330

Россиянин будет защищать титул в полусреднем весе.

«Не очень хорошо знаю Гэрри, но знаю Ислама. Всегда, когда я его видел, он был максимально собран. У него очень хорошая техника, как ударная, так и борцовская. Очень мало бойцов, которые находятся на его уровне. Его очень сложно победить. Либо лакипанч, либо боец соответствующего уровня, что маловероятно», — сказал Олейник «СЭ».

Поединок Махачева и Гэрри возглавит турнир UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии (США).

Давид Петросян