Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным

Любопытный эпизод из истории российских ММА.

Александр Емельяненко закончил с романтическими похождениями (по его словам) и отправился тренироваться в Карачаево-Черкесию. Судя по видео и фотографиям, которые он выкладывает в Instagram, это скорее туристическая поездка, чем тренировочный сбор. Но хоть что-то. Во всяком случае, появилась надежда на то, что Александр возобновит бойцовскую карьеру и проведет бой. Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы он подрался с Джиганом (по правилам бокса) или с Артемом Тарасовым (правила неизвестны).

А ведь в середине 2000-х Емельяненко считался чуть ли не самым перспективным тяжеловесом в мире. Сумасшедшая скорость рук, отменные физические данные. Да, он поторопился биться с Кро Копом (результат — глухой нокаут после хай-кика), но это никак не пошатнуло его перспективы в Pride. После развала японской лиги карьера Александра пошла на спад. Через какое-то время пошли первые скандалы... Потом тюрьма, запои, ссора с братом Федором, возрождение в «Ахмате», затем опять запои...

Ну а тогда, 15-18 лет назад, в Александра очень верили — в частности Федор. Параллельно с ММА братья выступали на турнирах по боевому самбо, виду спорта, который в целом очень напоминает смешанные единоборства. Единственное, бьются там в самбовках, шлемах и есть некоторые различия в правилах (удивительно, но в боевом самбо разрешены удары в пах). Турниры по боевому самбо в России проводит Всероссийская федерация самбо (аккредитована МОК) и Федерация боевого самбо России, которая сотрудничает с Международной федерацией боевого самбо. Турниры и Федерации боевого самбо России, и Международной федерации боевого самбо — альтернативные. В 2000-е обе эти организации активно проводили соревнования в Дагестане, где боевое самбо культировал Абдулманап Нурмагомедов, в 2004-м ставший президентом местной федерации. Если бы не он, этих турниров в Дагестане не было бы вовсе.

В декабре 2004 года в Дагестане состоялся чемпионат мира по версии Международной федерации боевого самбо, где зажглась звезда Шамиля Завурова (в финале он победил другого знакового для Дагестана бойца — Мусаила Алаудинова). Там же бился и Магомед Железка Магомедов, близкий друг Хабиба Нурмагомедова, в узких бойцовских кругах человек легендарный. Он тогда тоже стал чемпионом. Турнир проходил в спортзале Дагестанского государственного педагогического университета. Хабиб в своей автобиографии вспоминал, как на подходе к университету «увидел огромную массу людей, оцепление из работников полиции, кинологов с собаками», а зайти в зал «было нереально» — но Хабибу сделать это, разумеется, удалось: в зал он попал через оконную раму, вынув оттуда стекло.

Однако в 2004-м был в Махачкале и другой, ничуть не менее серьезный по составу турнир. А то и более серьезный, учитывая, кто в нем участвовал. Это открытое первенство Дагестана по боевому самбо. И дрались там братья Емельяненко. Тот турнир Хабиб тоже помнит прекрасно. В 2016 году, после боя Федора с Фабио Мальдонадо (Нурмагомедов на нем присутствовал и даже подсказывал Последнему Императору), Нурмагомедов сделал такой пост в Instagram (орфография и пунктуация сохранены):

«Первый раз я в живую смотрел Федора бои 2004 году на открытом чемпионате Дагестана по боевому самбо в Махачкале, (да он участвовал у нас на Дагестане) тогда его почти ни кто не знал, но я знал его и целый день был рядом и смотрел на него, тогда он стал первым и после этого для меня он был всегда первым, даже когда он проигрывал. Сегодня в первые я видел его ММА бой в живую, и скажу вам я впечатлен насколько он показал мужество в этом бою, года берут свое, но года не забирают мужество».

Тут надо сказать, что 2004-й и для Федора, и для Александра получился богатым на события. Емельяненко-старший победил Марка Коулмэна, Кевина Рэнделмана, а еще выиграл Гран-при Pride (в финале побил Антонио Родриго Ногейру), а младший выиграл у Мэтта Фоки, Джеймса Томпсона и Карлоса Барретто и, как уже было сказано, проиграл Мирко Филипповичу.

Более же подробно о том, как братья Емельяненко выступили на открытом первенстве Дагестана, «СЭ» рассказал Шамиль Завуров.

— Они вышли в финал. В то время Федор уже был чемпионом Pride, но его не знали в то время. Тогда открытый чемпионат Дагестана считался престижным турниром, хорошие призы, переполненный зал. Такого уровня турниров не проводилось. Приехали не только братья Емельяненко, но и многие другие бойцы со всей России. Помню, приезжал Мартин Малхасян. Боевое самбо сейчас считается профессиональным, другая версия, в шлемах. А на тот момент официальной версией была наша, не было ни шлемов, ни щитков, были перчатки. Было ближе к ММА. Единственное, что отличало, — надевали кимоно. Ты выходил и дрался. Нокдаун — не останавливали, можно было добивать. Все как в ММА. Это сейчас правила поменяли. Стали на нокдаунах время считать, с колен нельзя бить. Сделали много правил, а та версия всегда собирала народ. На одном открытом чемпионате Дагестана после нокдауна бои останавливали, потому что было много нокаутов. Весь ковер в крови, врачи... Такую мясорубку устроили ребята! Это где-то 2004-2007 год, ММА еще были не настолько популярным видом спорта.

— Хабиб тогда наверняка знал Федора как бойца ММА.

— Да, мы-то все знали. Те, кто хоть чуть-чуть следил за боями, знал, кто к нам приехал. Помню, что за победу в абсолютном весе машину давали. Они вышли друг против друга и...

— Договорились?

— Да, договорились (Александр уступил Федору. — Прим. «СЭ» ).

— С кем там Федор бился, кстати?

— За выход в финал он бился с Ибрагимом Магомедовым (бывший боец М-1, выступал в Pride. — Прим. «СЭ» ). А Александр, по-моему, встречался с Асильдаром Абдулхамидовым, сильным тяжем.

— Какими вам тогда братья показались?

— Вообще спокойные. Федор был спокойный. Даже не скажешь, что чемпион. Выходил — выигрывал — уходил. Это потом, на М-1, я стал его чаще видеть. Ну, мы все знаем, что у Федора характер спокойный, он лишнего не скажет.

— Наверное, тогда бросались в глаза татуировки Александра.

— С Александром мы хорошо познакомились, когда он уже был в «Ахмате». Мы вместе проводили сборы. У меня изначально о нем было другое мнение, а когда познакомились, стали общаться, все поменялось. Общительный парень, любит пошутить. Есть у него плохая привычка, мог выпить, не контролировал себя. А когда он трезвый — он нормальный, адекватный парень. Шутит, со всеми находит общий язык.

К сожалению, видеозаписей того турнира не осталось. Осталось лишь фото с финала, где рефери Михаил Смирнов поднимает руку Федора.