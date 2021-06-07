Интервью с Последним Императором.

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В Кемерове завершился чемпионат России по ММА. Федор Емельяненко приехал туда в качестве почетного гостя. 44-летний Емельяненко все еще действующий боец, он на контракте с Bellator. О своих дальнейших планах он рассказал журналистам.

— В следующем году Союз ММА России отметит десятилетний юбилей. Можете сейчас подвести предварительный итог работы Союза?

— Много придется перечислять того, сколько было сделано [Союзом ММА России с 2012 года]. Во-первых, у нас практически в каждом регионе России есть свое представительство. Мероприятия стараемся проводить в разных местах. В министерстве спорта мы зарекомендовали себя как одна из лучших федераций. У нас уже есть заслуженные мастера спорта и заслуженные тренеры России. Детский спорт развиваем. Ну и, конечно, Союз ММА и любительская международная организация являются отличными платформами для ребят, которые переходят в профессионалы. У нас есть чемпионы Bellator и UFC. Например, Петр Ян — он выходец из Союза ММА. Мы развиваемся.

— У вас на правой скуле след, видимо, от спарринга. Активно тренируетесь?

— Тренируюсь я активно, но след на правой скуле, возможно, оттого, что я на нее облокотился (смеется). Я прошел двухнедельный сбор в Старом Осколе. Валентин Молдавский готовится к титульному бою — за вакантный пояс [в тяжелом весе]. А молодежь наша выступает на любительских соревнованиях. Я же пока еще в строю какое-то время.

— Президент Bellator Скотт Кокер предлагал вам несколько вариантов соперников. Вы сделали выбор?

— Мы разговаривали на эту тему. Я, в принципе, высказал, кому отдаю предпочтение. Утверждать будут скоро.

— Ваш бой планируется на турнире в России, который до конца года должен пройти в Москве?

— Да. Как я понял из наших общих бесед со Скоттом Кокером, бой пройдет осенью на турнире Bellator в Москве. Я, конечно же, там буду. Наши ребята тоже будут. Может быть, состоится титульный бой — у нас Анатолий Токов первый претендент на звание чемпиона [в среднем весе]. Валентин сейчас будет биться (в ночь на 26 июня на турнире Bellator 261 с Тимоти Джонсоном. — Прим. «СЭ»), и Вадим Немков очень удачно выступает. Я надеюсь, что кому-нибудь из наших ребят дадут знаковый бой в этом мероприятии.

— Среди предложенных вариантов были Алистар Оверим и Джуниор дос Сантос? Что о них думаете?

— Были. Что думаю о них? Хорошие бойцы, но посмотрим. Примерно через две недели вылечу с Валентином Молдавским в Америку, и там уже будет детальный разговор по тому мероприятию, которое пройдет в России.

— Как только заходит разговор об Овериме и дос Сантосе, люди начинают писать: «Надо Федора пожалеть, это не его уровень». И тому подобное...

— Спасибо большое нашим людям за беспокойство, но я пока в строю и готов биться.

— Ходили слухи, что вашим возможным соперником может стать Брок Леснар. Был ли он среди предложенных вам вариантов?

— Брок Леснар, как я понял, не собирался продолжать карьеру в ММА. Я, в принципе, готов [к бою с ним]. Но на какой платформе?

— Кто-то говорил, что один бой остался в вашей карьере, кто-то — два. Можете прояснить этот момент?

— Могу. До конца карьеры по контракту у меня два боя. Но в контракте прописано, что я могу закончить карьеру уже после ближайшего боя. То есть могу провести как один, так и два боя. Все будет зависеть от самочувствия.

— Сегодняшнее мероприятие открывал Джиган. Сейчас все идет к тому, что он может подраться с Александром Емельяненко. Что вы думаете по поводу этого возможного противостояния по правилам бокса?

— По этому поводу ничего не могу сказать... Я не являюсь поклонником рэпера Джигана, и, наверное, певцу нужно выступать на сцене, а бойцу — биться с бойцами. Я так думаю.

— Кстати, вам такие бои предлагали? Поступали подобные предложения?

— С рэперами — нет (улыбается).

— Или с кем-то еще...

— Нет. Мне задавался вопрос о моем участии в боксе. Но я пока в ММА бьюсь.

— В последнее время появились тренды на кулачные бои и нестандартные поединки. В частности, это бой 18-летних ребят, которые выглядят как пятилетние. Какие мысли у вас возникают в голове, когда узнаете про такое? Допустимо ли проводить такие поединки?

— Честно сказать, я против таких поединков. Когда было становление ММА, были кулачные бои, но сейчас это спорт, спорт с правилами, и он имеет свое лицо. Когда я работал в министерстве, поступало много просьб поддержать подобные мероприятия — и бои футбольных фанатов, и поединки среди покрышек, и в ринге из автомобилей — кто во что горазд, так скажем, — но я за то, чтобы правила вида спорта были прописаны в министерстве спорта и контролировались.

— Насколько вам интересен как соперник Фабрисио Вердум — боец, который нанес вам первое поражение и который готов встретиться с вами снова?

— Обсуждали эту тему с Кокером, когда Фабрисио начал делать громкие заявления. Скотт сказал, что у них нет контракта с Фабрисио, поэтому заявления — это одно, а конкретный контракт — другое. Желание должно подкрепляться соглашением. Интересно ли мне это? Да.

— Вы, может быть, со встречными вопросами к Скотту обращались? Может быть, он вам предложил каких-то соперников, а вы ему обозначили свое пожелание?

— Есть у меня одно предложение, но вы знаете, я не могу разглашать [информацию]. Эти вещи должен объявлять Bellator — конкретную дату соревнования и соперника. Поэтому я... Даже если я что-то знаю, я не могу это огласить.