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Сегодня, 12:11

Хавьер Мендес рассказал, будет ли Махачев драться, если Оливейра не сделает вес

Давид Хачатрян
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Тренер Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес заявил, что Ислам Махачев (22-1) ради мечты стать чемпионом UFC все равно будет драться с Чарльзом Оливейрой (33-8), если бразилец сильно не уложится в вес. Об этом Мендес сказал в интервью «СЭ».

— Если Оливейра сильно не уложится в вес, будет ли Ислам с ним драться?

— Это будет решать Ислам, но я за то, чтобы он дрался. Если Чарльз проваливает вес, а Ислам его делает, это же все равно титульный бой для Ислама, почему нам тогда не драться? Это бой не про Чарльза, это бой про титул. У Ислама нет мечты побить Чарльза, его мечта — стать чемпионом в легком весе. Поэтому не имеет значения, сделает ли Чарльз вес. Имеет значение, сделает ли его Ислам.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Хавьер Мендес
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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