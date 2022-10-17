Хавьер Мендес сравнил Махачева с Джоном Джонсом и Сен-Пьером

Тренер Ислама Махачева (22-1) Хавьер Мендес назвал Махачева самым универсальным легковесом, которого он когда-либо видел. Об этом Мендес сказал в интервью «СЭ».

— Самый болезненный удар, который прилетал вам, когда вы держали лапы?

— Самый болезненный удар был от Ислама Махачева. Я держал пэды, и он ударил кик прямо голенью, и у меня что-то порвалось в предплечье. Я вроде держал лапу, был готов принять удар, но пошла такая отдача, что было очень больно.

— Кики Ислама улучшаются заметными темпами?

— Да, они улучшаются. Ислам очень универсальный боец. Самый универсальный легковес, которого я видел. Он из той же категории, что и Деметриус Джонсон, Жорж Сен-Пьер, Кейн Веласкес, Джон Джонс, Генри Сехудо . Он боец, который хорош везде. Повторюсь, он очень умен по отношению к своему организму. Он никогда не психует, знает, что нужно, а что не нужно делать. Он всегда меня впечатляет.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой (33-8) состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.