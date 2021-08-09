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Олимпийский чемпион Сидаков назвал своих любимых борцов в ММА

22:00
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Олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг россиянин Заурбек Сидаков заявил, что следит за смешанными единоборствами, а также назвал своих любимых борцов в ММА.

«Слежу за ММА, когда хорошие бои бывают, — сказал Сидаков «СЭ» после приезда в Москву. — Мои любимые борцы в ММА? Ну это, конечно, Даниэль Кормье. Конечно, еще наш Марат «Мотиватор» Балаев. Хабиб Нурмагомедов нравится».

В финале Олимпиады-2020 в Токио Сидаков победил Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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