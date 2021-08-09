Олимпийский чемпион Сидаков назвал своих любимых борцов в ММА
22:00
Олимпийский чемпион по вольной борьбе в весовой категории до 74 кг россиянин Заурбек Сидаков заявил, что следит за смешанными единоборствами, а также назвал своих любимых борцов в ММА.
«Слежу за ММА, когда хорошие бои бывают, — сказал Сидаков «СЭ» после приезда в Москву. — Мои любимые борцы в ММА? Ну это, конечно, Даниэль Кормье. Конечно, еще наш Марат «Мотиватор» Балаев. Хабиб Нурмагомедов нравится».
В финале Олимпиады-2020 в Токио Сидаков победил Магомедхабиба Кадимагомедова со счетом 7:0.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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