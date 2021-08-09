Исраэль Адесанья: «Коста победит Веттори. У Веттори нет ударки, чтобы работать с ним»
22:58
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что Пауло Коста выиграет у Марвина Веттори.
«Коста победит Веттори. Он будет делать то же дерьмо, что делал с Ромеро. У Веттори нет ударки, чтобы работать с Костой», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале FREESTYLEBENDER.
Поединок Косты и Веттори пройдет 23 октября на турнире UFC Fight Night. Оба бойца в своих последних поединках проиграли Адесанье.
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