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Исраэль Адесанья: «Коста победит Веттори. У Веттори нет ударки, чтобы работать с ним»

22:58
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что Пауло Коста выиграет у Марвина Веттори.

«Коста победит Веттори. Он будет делать то же дерьмо, что делал с Ромеро. У Веттори нет ударки, чтобы работать с Костой», — сказал Адесанья на своем YouTube-канале FREESTYLEBENDER.

Поединок Косты и Веттори пройдет 23 октября на турнире UFC Fight Night. Оба бойца в своих последних поединках проиграли Адесанье.

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Никита Горшенин все материалы автора

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