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Евгений Гончаров проведет бой против Даниэля Омельянчука в Минске

20:22

Российский боец Евгений Гончаров проведет бой против Даниеля Омельянчука 11 сентября в Минске на турнире ACA 128.

«Экс-чемпион лиги ACA, российский тяжеловес Евгений Гончаров возвращается в ACA с амбициями вернуть себе чемпионский пояс. Ранее был анонсирован бой Гончарова против Франсимара Баррозу, но из-за семейных проблем у бразильца, россиянин получил нового соперника. Учитывая амбиции Гончарова, ему предстоит поспорить сразу с «первым номером» рейтинга ACA, польским «вышибалой» Далиэлем Омельянчуком», — заявил президент ACA Алексей Яценко.

34-летний Гончаров — экс-чемпион ACA в тяжелом весе. В его активе 16 побед при трех поражениях. В активе Омельянчука 25 побед, 10 поражений и одна ничья.

Поединок пройдет в Минске на турнире ACA 128 Falcon Club Minsk.

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Иван Шитик все материалы автора

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