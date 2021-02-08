Нганну обратился к Волкову после его победы над Оверимом

Камерунский боец Франсис Нганну, занимающий первое место в рейтинге тяжеловесов UFC, обратился к россиянину Александру Волкову.

По его словам, россиянин проделал отличную работу в бою против Алистара Оверима.

?«Отличная работа, Волков, теперь ты играешь на поле для больших парней. Будь осторожнее, тут скользко», — написал Нганну в Twitter.

32-летний Волкова нокаутировал 40-летнего голландца во втором раунде. На счету стало 33 победы и 8 поражений. У Оверима 47 побед, 19 поражений, один бой признали несостоявшимся.

?Напомним, что менеджер Волкова Иван Банников заявил, что Волков в ближайшем будущем может встретиться с победителем поединка между Стипе Миочичем и Нганну.