Менеджер заявил, что уже следующий бой Волкова может быть титульным

Менеджер российского тяжеловеса Александра Волкова Иван Банников рассказал, как будет складываться карьера российского бойца. По его словам, в следующем бою Волков может драться за чемпионский титул со Стипе Миочичем, если тот выиграет у француза Френсиса Нганну.

«Сейчас важно, что решит UFC. Нужно посмотреть, что будет в бою Нгану — Стипе, — отметил Банников. — Если выиграет Стипе, то нам не нужно будет драться ни с кем, а будем сразу выходить на чемпионский бой. Если выиграет Нгану, то дадут подраться еще с победителем боя Льюис — Блэйдс.

Уверен, что Александр пройдет и Блэйдса, и Льюиса. В прошлом бою с Блэйдсом Саше не хватило подготовки. Блэйдс тогда-то чуть не умер, пытаясь переводить Сашу, а переводить 100-килограммового Сашу с той физической силой, что у него есть, думаю, он умрет уже ко второму раунду, а потом Саша его уничтожит. Льюис же не переживет и первого раунда, получая удары Волкова".

Напомним, в воскресенье, 7 февраля, Волков (33-8) во втором раунде нокаутировал Алистара Оверима (47-19) в главном бою турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18).