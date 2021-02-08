Тарасов заявил, что хочет отомстить Емельяненко за Кокляева

Боец ММА, блогер Артем Тарасов на пресс-конференции накануне боксерского поединка против восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева заявил, что хочет провести поединок с Александром Емельяненко.

— После Кокляева я с удовольствием отомщу за Михаила и подерусь с Александром Емельяненко. Так что я за тебя, Миша, знай это, — сказал Тарасов.

Кокляев: Сначала у Емельяненко реванш со мной. Вопрос в том, существует ли сейчас Емельяненко? Где он? (смеется).

Напомним, в первом бою, который прошел 29 ноября 2019, Емельяненко отправил Кокляева в нокаут.

20 февраля 42-летний стронгмен и 30-летний блогер проведут бой по правилам бокса на турнире «Короли ринга». В главном поединке вечера встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».