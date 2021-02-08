Добер: «Не уверен, что хайп Махачева оправдан»

Соперник Ислама Махачева Дрю Добер поделился мнением о предстоящем бое с россиянином.

«Наш бой пройдет 6 марта, но я не знаю, где и каким по счету боем в карде мы будем. Даже моя мама спрашивает у меня: «Где твой следующий бой можно будет посмотреть?» - но я не знаю, что ей ответить. Говорю: «Скажу после взвешивания». Бой с Исламом меня сильно интригует, потому что у него огромная фан-база из России, много подписчиков в Instagram, хайпа, все говорят, что он следующий чемпион. Он действительно суперталантливый боец с множеством угроз, но я не думаю, что весь этот хайп оправдан.

Он идет оттого, что рядом с ним Хабиб, который хорошо о нем отзывается. Плюс все эти российские болельщики они болеют за кого угодно, лишь бы он был из России. Но точно посмотрим, оправдан ли этот хайп или нет 6 марта. Фаны Ислама уже активно пишут мне в директ, но скажу, что они хотя бы не настолько негативные, как фаны Насрата. Я не уверен, что бой против Ислама будет боем грэпплера и ударника. После поражения Бенилу и лагеря к Диего Феррейре я сильно подтянул грэпплинг, а Ислам не дрался полтора года и неизвестно, каким он предстанет в этот раз, каким будет его стиль.

Я визуализирую нокаут в этом бою. Перед каждым своим боем я представляю, как нахожу путь к подбородку соперника и выключаю его. Победа над Исламом откроет передо мной большие возможности, я смогу претендовать на ребят из топ-5, таких бойцов, как Порье и Чэндлер.

Чувствую себя отлично, с нами в зале работает Камару Усман, мы провели с ним несколько спаррингов. Также я постоянно в парах с Джастином Гэтжи и Нилом Магни», — сказал Добер в интервью MMA Junkie.

Поединок Добера и Махачева запланирован на 6 марта.

В активе Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Последний свой бой он одержал в сентябре 2019 года, когда победил бразильца Дави Рамуса.

На счету Добера 23 победы и девять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.