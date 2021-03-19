Третий бой между Макгрегором и Порье может пройти 10 июля

Третий поединок между экс-чемпионом UFC Конором Макгрегором и Дастином Порье находится в разработке. Возможная дата боя — 10 июля, сообщил 19 марта инсайдер Ариэль Хельвани.

Ранее альтернативными датами назывались 15 мая и 12 июня.

В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, американец нокаутировал ирландца во втором раунде.

На счету 32-летнего Порье 34 боя в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений, еще один поединок признали несостоявшимся. У его ровесника Макгрегора 22 победы и пять поражений.