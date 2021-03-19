Президент Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал новость о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

«Могу сказать, что допускаю его возвращение только в одном случае — если ему станет скучно. Сейчас он побывает на различных соревнованиях в качестве зрителя, вспомнит эту атмосферу. Допускаю, что только это сможет изменить его решение. Не знаю, в чем его мотивация закончить именно сейчас. Он мог бы еще спокойно выступать. Не думаю, что тут дело в принципах. В любом случае, еще одна великолепная карьера подошла к концу», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее президент UFC Дана Уайт объявил, что Нурмагомедов официально завершил карьеру бойца. Россиянин провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед.

(Владимир Пушкарев)