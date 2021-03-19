Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра поспорят за титул Хабиба на UFC 262

Легковесы Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает ESPN.

Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 ? pic.twitter.com/tHCZz2TQqj — ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2021

Этот поединок состоится 15 мая в Лас-Вегасе в рамках главного события турнира UFC 262. Для Чендлера это всего второй бой в промоушене.

Ранее, 19 марта, президент UFC Дана Уайт подтвердил уход действующего чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова, подтвердив информацию о том, что вакантный титул будет разыгран через два месяца в американо-бразильском противостоянии.

За всю карьеру Оливейра одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. В активе Чендлера — пять поражений и 22 победы, одну из которых он одержал в UFC.