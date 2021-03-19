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Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра поспорят за титул Хабиба на UFC 262

10:23
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Легковесы Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра оспорят вакантный титул чемпиона UFC в легком весе, сообщает ESPN.

Этот поединок состоится 15 мая в Лас-Вегасе в рамках главного события турнира UFC 262. Для Чендлера это всего второй бой в промоушене.

Ранее, 19 марта, президент UFC Дана Уайт подтвердил уход действующего чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова, подтвердив информацию о том, что вакантный титул будет разыгран через два месяца в американо-бразильском противостоянии.

За всю карьеру Оливейра одержал 30 побед и потерпел восемь поражений. В активе Чендлера — пять поражений и 22 победы, одну из которых он одержал в UFC.

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