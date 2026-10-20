Куниев объяснил, почему не хотел драться с россиянами в UFC

Россиянин Ризван Куниев рассказал об отношении к боям с соотечественниками накануне поединка с Александром Волковым на UFC 333. Боец сообщил, что раньше стремился получать соперников из верхней части рейтинга, но не называл российских бойцов. При этом возможность титульного боя он не считает причиной для отказа от встречи с другим представителем своей страны.

«Мы не виноваты, что российские бойцы лучшие в мире. Что поделать?» — сказал тяжеловес в интервью «Матч ТВ».

Волков и Куниев проведут бой в главном карде UFC 333 в Абу-Даби в субботу, 24 октября. На шоу также заявлены российские бойцы Петр Ян, Мовсар Евлоев, Никита Крылов и Абубакар Вагаев. Обладатель титула Ян проведет титульный бой в трилогии с Мерабом Двалишвили, а непобежденный претендент Евлоев попробует завоевать пояс в поединке с Алексом Волкановски.