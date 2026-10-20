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Рахмани назвал размах рук преимуществом Волкова перед боем с Куниевым

Игнат Апурин

Выступающий в PFL тяжеловес Пуйя Рахмани оценил возможности Александра Волкова перед боем с Ризваном Куниевым на UFC 333. Два россиянина проведут поединок в главном карде турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

«У Волкова только одно преимущество — длина рук», — сказал Рахмани в интервью Telecom Asia Sport. Эксперт при сравнении габаритов двух российских тяжеловесов и особенностях работы на дистанции предположил, что Куниев сможет сокращать расстояние за счет подготовки в ушу-саньда.

Бой Волкова и Куниева пройдет 24 октября в главном карде UFC 333. Для обоих россиян результат будет иметь значение в борьбе за позиции среди ведущих бойцов тяжелой категории.

Помимо российского противостояния в тяжелом весе, главный кард UFC 333 включает два чемпионских боя: Алекс Волкановски — Мовсар Евлоев в полулегком весе и Петр Ян — Мераб Двалишвили в легчайшей категории.

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Александр Волков (единоборства)
Пуйа Рахмани
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