«Надо уходить непобежденным». Болельщики с пониманием отнеслись к решению Хабиба завершить карьеру

Президент UFC Дана Уайт 19 марта объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Ранее глава организации неоднократно высказывал желание, чтобы россиянин вернулся в октагон.

Многие болельщики с грустью приняли новость, что чемпион UFC в легком весе все же не изменил свое решение.

СереХа: «Грустно».

Евангелист: «Мог бы еще пару боев попылить».

Михаил Пронькин: «Бой с Усманом напрашивался. Победа над чемпионом в смежном весе дала бы намного больше в плане величия, чем все предыдущие победы».

Ачирришни Ковеч: «Рано завершил карьеру. В следующей весовой полно достойных соперников, если в этой его никто не впечатлил. Почему бы не проверить себя и не подарить радость своим поклонникам?»

Умно. Но, есть ложка дегтя. Хабиб не 100% -ый чемпион. Вот если бы он победил еще Фергюссона — это было бы 100%. И никаких недомолвок и сомнений бы не было. https://t.co/mS25fe5pwz — vietnam (@vietnammmm) March 19, 2021

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.

Shur: «Мужик сказал — мужик сделал».

Фефе: «Решение настоящего мужчины».

Tornadolu: «Хабиб, ты совершенно прав! Надо уходить непобежденным, чувствуя, что наступил предел».