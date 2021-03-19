Бокс/ММА
UFC 259 Ян - Стерлинг
ММА / UFC Поветкин - Уайт Бокс - Профессиональный Новости Статьи
Бокс - Любительский
Порье – Макгрегор
Волков – Оверим
Тайсон – Джонс
Олимпиада
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

«Надо уходить непобежденным». Болельщики с пониманием отнеслись к решению Хабиба завершить карьеру

10:14
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Теги:

Президент UFC Дана Уайт 19 марта объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Ранее глава организации неоднократно высказывал желание, чтобы россиянин вернулся в октагон.

Многие болельщики с грустью приняли новость, что чемпион UFC в легком весе все же не изменил свое решение.

СереХа: «Грустно».

Евангелист: «Мог бы еще пару боев попылить».

Михаил Пронькин: «Бой с Усманом напрашивался. Победа над чемпионом в смежном весе дала бы намного больше в плане величия, чем все предыдущие победы».

Ачирришни Ковеч: «Рано завершил карьеру. В следующей весовой полно достойных соперников, если в этой его никто не впечатлил. Почему бы не проверить себя и не подарить радость своим поклонникам?»

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.

Shur: «Мужик сказал — мужик сделал».

Фефе: «Решение настоящего мужчины».

Tornadolu: «Хабиб, ты совершенно прав! Надо уходить непобежденным, чувствуя, что наступил предел».

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Хабиб: интрига с возвращением в UFC и официальное завершение карьеры




Загрузка...