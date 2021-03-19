«Надо уходить непобежденным». Болельщики с пониманием отнеслись к решению Хабиба завершить карьеру
Президент UFC Дана Уайт 19 марта объявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально завершил карьеру. Ранее глава организации неоднократно высказывал желание, чтобы россиянин вернулся в октагон.
Многие болельщики с грустью приняли новость, что чемпион UFC в легком весе все же не изменил свое решение.
СереХа: «Грустно».
Евангелист: «Мог бы еще пару боев попылить».
Михаил Пронькин: «Бой с Усманом напрашивался. Победа над чемпионом в смежном весе дала бы намного больше в плане величия, чем все предыдущие победы».
Ачирришни Ковеч: «Рано завершил карьеру. В следующей весовой полно достойных соперников, если в этой его никто не впечатлил. Почему бы не проверить себя и не подарить радость своим поклонникам?»
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.
Shur: «Мужик сказал — мужик сделал».
Фефе: «Решение настоящего мужчины».
Tornadolu: «Хабиб, ты совершенно прав! Надо уходить непобежденным, чувствуя, что наступил предел».
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