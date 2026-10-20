О'Мэлли обратил внимание на поздний прилет Двалишвили в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли обратил внимание на сроки прибытия Мераба Двалишвили к месту проведения третьего боя с Петром Яном. Соперники оспорят титул на UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 24 октября.

«Он прилетел за шесть дней до боя? Шесть дней! Когда мы дрались с Петром Яном, мы приехали за три недели», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Американец вспомнил, что в октябре 2022 года заранее приехал в ОАЭ перед боем с Яном на UFC 280. Тогда он победил россиянина раздельным решением судей.

Поединок Ян — Двалишвили станет соглавным событием в карде UFC 333. Россиянин будет защищатить титул, который вернул после победы над грузинским бойцом в декабре 2025 года. Главное событие турнира 24 октября — защита титула австралийца Александра Волкановски в полулегком весе против россиянина Мовсара Евлоева.