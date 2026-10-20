На UFC 333 Джо Рогана в комментаторской бригаде заменит Пол Фелдер

Бывший боец UFC Пол Фелдер войдет в комментаторскую бригаду номерного турнира UFC 333 в Абу-Даби вместо Джо Рогана, сообщает MMA Mania.

Фелдер выступит в роли эксперта-комментатора. Также для работы на турнире заявлены Брендан Фицджеральд и Дин Томас, а Джон Гуден будет брать интервью за пределами октагона. Объявлять участников боев и результаты должен Брюс Баффер.

UFC 333 пройдет в субботу, 24 октября. Главным событием станет чемпионский поединок Александра Волкановски и Мовсара Евлоева в полулегком весе. Еще один бой за титул проведут Петр Ян и Мераб Двалишвили в легчайшем дивизионе.

В главном карде UFC 333 всего запланированы пять боев. Помимо двух титульных поединков, в него вошли бои Александр Волков — Ризван Куниев, Лонир Кавана — Рамазонбек Темиров и Аарон Пико — Лосене Кейта.

Главный кард UFC 333 стартует в 21.00 мск.