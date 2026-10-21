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Тренер Волкановски: «Алекс победит Евлоева нокаутом в 3-м раунде»

Евгений Нарижный
Корреспондент

Главный тренер чемпиона UFC Алекса Волкановски Джо Лопес поделился ожиданиями от поединка австралийца против Мовсара Евлоева.

— Конечно, Волкановски победит, — сказал Лопес «СЭ». — Думаю, скорее всего, техническим нокаутом в третьем раунде.

— Считаете ли вы Евлоева самым сложным соперником для Волкановски в полулегком весе?

— На данный момент — да. Он главный претендент и заслужил титульный бой. Думаю, этот шанс ему должны были дать раньше. Но теперь он его получил, и нас ждет отличный поединок.

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

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Александр Волкановски
Мовсар Евлоев
UFC 333
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