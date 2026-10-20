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Андрей Орловский: прогноз боя Александр Волков — Ризван Куниев на UFC 333 24 октября 2026

Орловский считает, что Волков может нокаутировать Куниева на UFC 333

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился ожиданиями от предстоящего боя между россиянами Александром Волковым и Ризваном Куниевым на турнире UFC 333.

«Хотелось бы, чтобы Волков выиграл. Я думаю, что у него все шансы для этого есть, если только не будет расслабляться, как в поединке с Дерриком Льюисом, когда выигрывал все раунды, а в конце пропустил. Поэтому нужно держать дистанцию, подключать руки и ноги, и, я думаю, все будет в порядке — победу одержит. Вполне возможно, даже нокаутом», — сказал Орловский во время общения с болельщиками в социальных сетях.

Бой Волкова и Куниева состоится 24 октября на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

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