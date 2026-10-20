Ян ответил на обещание Двалишвили сделать его скромнее

Чемпион UFC Петр Ян прокомментировал слова Мераба Двалишвили перед третьим поединком. Соперники сойдутся в соглавном событии UFC 333 в Абу-Даби в эту субботу, 24 октября.

«Я просто говорил как есть», — сказал Ян во время интервью Ариэлю Хельвани при обсуждении перепалки соперников на пресс-конференции в Лос-Анджелесе.

Ян напомнил о результате второго поединка: в декабре 2025 года он победил Двалишвили единогласным решением судей на UFC 323 и вернул чемпионский пояс. В первом бою в 2023 году победу решением судей получил представитель Грузии.

В главный кард UFC 333 также вошло противостояние российских тяжеловесов Александр Волков — Ризван Куниев. Вечер возглавит бой чемпиона Алекса Волкановским с непобежденным претендентом Мовсаром Евлоевым за пояс в полулегком весе. Старт главного карда — в 21.00 мск 24 октября.