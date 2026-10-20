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Петр Ян рассказал о пятистраничном плане на третий бой с Двалишвили

Игнат Апурин

Чемпион UFC в легчайшем весе, российский боец Петр Ян раскрыл подробности подготовки к третьему поединку с Мерабом Двалишвили.

19 октября Ян в разговоре с Ариэлем Хельвани сравнил подробный разбор действий на каждый случай с подготовкой футбольной команды. Речь шла о документе, который составил один из тренеров чемпиона.

«В прошлый раз план занимал одну страницу. В этот раз тренер подготовил пять страниц», — сказал россиян.

Ранее Ян и Двалишвили дважды провели по пять раундов. Мераб выиграл в 2023 году, а в декабре 2025-го Петр взял реванш и вернул чемпионский пояс.

Третий бой Ян — Двалишвили станет соглавным событием турнира UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) 24 октября. Другой титульный поединок вечера пройдет между Александром Волкановски и Мовсаром Евлоевым. Начало основного карда на — в 21.00 мск.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC 333
UFC
ММА
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