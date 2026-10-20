Куниев считает, что Волков подошел к UFC 333 на пике формы

Ризван Куниев оценил подготовку Александра Волкова к предстоящему поединку на UFC 333. Боец вспомнил, что ранее пересекался с соотечественником на тренировках.

«Прогресс Александра очевиден. Думаю, благодаря этим тренировкам сейчас он находится на самом пике», — сказал Куниев в интервью Telecom Asia Sport.

Бой Куниева и Волкова пройдет на UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 24 октября. Главный кард начнется в 21.00 мск. Завершат программу поединки Петр Ян — Мераб Двалишвили за чемпионский пояс в легчайшем весе и Александр Волкановски — Мовсар Евлоев за титул в полулегкой категории.