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Ризван Куниев назвал Волкова одним из главных претендентов на титул UFC

Игнат Апурин

Российский тяжеловес UFC Ризван Куниев высоко оценил уровень Александра Волкова перед очным поединком на UFC 333 в Абу-Даби.

«Кто бы что ни говорил, Волков — один из главных претендентов на титул», — сказал Куниев в эксклюзивном интервью Telecom Asia Sport. Он также отметил большой опыт своего соперника, его титулы в М-1 и Bellator и положении в верхней части рейтинга UFC.

Бой российских бойцов станет одним из трех нетитульных поединков основной карда UFC 333. Турнир пройдет в ОАЭ в субботу, 24 октября.

В основном карде UFC 333 также запланированы бои Лонэ Каваны с Рамазаном Темировым и Аарона Пико с Лосене Кейтой. В двух титульных поединках выступят Петр Ян и Мераб Двалишвили (легчайший вес), Александр Волкановски и Мовсар Евлоев (полулегкий вес).

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Александр Волков (единоборства)
Ризван Куниев
UFC 333
UFC
ММА
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