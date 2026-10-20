Ризван Куниев назвал Волкова одним из главных претендентов на титул UFC

Российский тяжеловес UFC Ризван Куниев высоко оценил уровень Александра Волкова перед очным поединком на UFC 333 в Абу-Даби.

«Кто бы что ни говорил, Волков — один из главных претендентов на титул», — сказал Куниев в эксклюзивном интервью Telecom Asia Sport. Он также отметил большой опыт своего соперника, его титулы в М-1 и Bellator и положении в верхней части рейтинга UFC.

Бой российских бойцов станет одним из трех нетитульных поединков основной карда UFC 333. Турнир пройдет в ОАЭ в субботу, 24 октября.

В основном карде UFC 333 также запланированы бои Лонэ Каваны с Рамазаном Темировым и Аарона Пико с Лосене Кейтой. В двух титульных поединках выступят Петр Ян и Мераб Двалишвили (легчайший вес), Александр Волкановски и Мовсар Евлоев (полулегкий вес).