Двалишвили объяснил, почему больше не отвечает на провокации Яна

Претендент на пояс UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили рассказал, почему не намерен вступать в словесную перепалку с чемпионом Петром Яном перед их третьим боем. На пресс-конференции перед турниром UFC 333 россиянин несколько раз перебивал оппонента, однако тот не стал отвечать в прежней манере.

«Его слова меня больше не задевают. Думаю, я повзрослел как человек, как боец», — сказал грузинский спортсмен в комментарий MMA Fighting.

Ян и Двалишвили ранее провели два боя: в марте 2023 года судьи отдали победу Мерабу, в декабре 2025-го Ян победил единогласным решением и вернул титул. Третий поединок соперников станет соглавным событием UFC 333.

Турнир UFC 333 примет Абу-Даби в субботу, 24 октября. Начало основного карда — в 21.00 мск. Главным событием вечера станет титульный поединок в полулегком весе Алекс Волкановски — Мовсер Евлоев.