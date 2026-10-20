Рахмани спрогнозировал проблемы Волкова в борьбе с Куниевым на UFC 333

Боец тяжелой весовой категории PFL Пуйя Рахмани дал прогноз на бой Александра Волкова и Ризвана Куниева на UFC 333. Два россиянина проведут поединок в тяжелом дивизионе в главном карде турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

«Куниев легко переведет Волкова в партер, и тогда у Александра начнутся большие проблемы», — сказал Рахмани в интервью Telecom Asia Sport. Эксперт связывает свой прогноз с опытом Куниева в ушу-саньда и способностью работать на сокращении дистанции. Он также обратил внимание на то, что Волков значительно превосходит многих соперников по росту.

Бой Волков — Куниев станет третьим по значимости событием UFC 333 в субботу, 24 октября. До него в главном карде заявлены поединки Лонэ Кавана — Рамазан Темиров и Аарон Пико — Лосене Кейта. В титульных поединках встретятся Петр Ян с Мерабом Двалишвили и Алекс Волкановски с Мовсаром Евлоевым.