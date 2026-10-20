UFC опубликовал отдельный анонс боя Волкановски и Евлоева

Промоушен UFC представил видеопревью чемпионского поединка Александра Волкановски и Мовсара Евлоева в полулегком весе в главном событии турнира UFC 333. Видео входит в официальный цикл Countdown и опубликовано на сайте организации.

Австралиец Волкановски будет защищать пояс полулегкого веса против не знающего поражений в профессиональной карьере россиянина Евлоева. В предыдущем поединке Евлоев победил Лерона Мерфи, а Волкановски подходит к титульному бою после защиты пояса против Диего Лопеса.

Бой Волкановски — Евлоев возглавит UFC 333 на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) в субботу, 24 октября. Соглавным событием станет третий поединок действующего чемпиона Петра Яна с Мерабом Двалишвили в легчайшем весе. Главный кард стартует в 21.00 мск.